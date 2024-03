Messina, convegno a Palazzo Zanca sulla transizione ecologica, Pnnr e superbonus

StrettoWeb

Domani sabato 16 Marzo alle 16,30 presso la Sala Ovale del Comune di Messina si svolgerà il convegno dal titolo “L’Unione Europea investe nella transizione energetica. Quanto sta arrivando al Sud e cosa stiamo facendo: Pnrr, produzione di energia da fonti rinnovabili, Superbonus, innovazione ed investimenti”.

Relatori dell’incontro saranno Angela Raffa, deputata nazionale del Movimento 5 Stelle e componente del Consiglio Nazionale del M5S in qualità di delegata per le regioni Sicilia e Sardegna; Marco Trapanese, professore ordinario di Ingegneria dell’energia e delle fonti rinnovabili presso l’Università di Napoli, fondatore della startup universitaria per produrre energia dal moto del mare ed esperto di motori e macchine elettriche, nonché delegato in Sicilia del M5S per la presentazione delle liste in occasione di varie competizioni elettorali; Marco Oriolesi, collaboratore parlamentare, estensore materiale di proposte di legge ed emendamenti sul Superbonus e la transizione energetica. Si farà il punto sulla transizione energetica, con particolare riguardo alla situazione in Sicilia, analizzando le proposte legislative e gli scenari futuri.

L’appuntamento apre una serie di eventi organizzati in vista delle elezioni europee, per approfondire i temi importanti per lo sviluppo economico della nostra terra, cercando di portare a conoscenza dei siciliani alcune questioni di competenza dell’UE su cui si gioca il nostro futuro. In questo primo incontro si cercherà di capire cosa si potrebbe fare nell’Isola per salire sul treno industriale della transizione energetica, su cui l’Unione Europea investirà molto nei prossimi anni.

Sarà anche l’occasione per valutare se l’attuale Governo Meloni sta rispettando gli impegni del Pnrr e se effettivamente il 40% di quelle somme sta arrivando al Sud, come da programmi comunitari.

Si analizzeranno, inoltre, le possibilità e gli scenari futuri per la sopravvivenza nei prossimi anni di iniziative, come il Superbonus, che vanno nella direzione delle direttive europee che vogliono alzare il livello di efficienza energetica dei palazzi e delle produzioni.

