Messina: nuovo consiglio comunale sul caso Croce, si discute sulle assenze

Oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta d’urgenza. L’Aula discuterà le seguenti proposte di delibera: 1) “Attivazione della procedura di contestazione della decadenza del Consigliere Maurizio Croce per assenze ingiustificate alle sedute del Consiglio comunale”; 2) Proposta di deliberazione in indirizzo: attivazione della procedura di contestazione della decadenza per assenze ingiustificate del Consigliere comunale Maurizio Croce, ex art. 41, comma 6, del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Messina”.

