Messina, comune e Città metropolitana celebrano la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale

StrettoWeb

“Vedere Me nell’altro”, è il titolo dell’evento promosso da Comune e Città metropolitana di Messina nell’ambito della XX edizione della Settimana di azione contro il razzismo, finanziato da Unar – Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che si terrà domani, giovedì 21 marzo con inizio alle ore 9.30, nel Salone degli Specchi a Palazzo dei Leoni. L’iniziativa è rivolta agli studenti degli istituti scolastici cittadini al fine di dedicare una giornata di approfondimento e di riflessione sulle tematiche del rispetto delle diversità e la lotta contro ogni forma di razzismo e di xenofobia.

Ad avviare il programma dei lavori sarà per l’occasione una band multietnica curata dall’Azienda speciale Messina Social City, cui seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Metropolitano Federico Basile; e i saluti del direttore generale della Città metropolitana e del Comune di Messina Salvo Puccio e dell’assessora comunale alle Politiche giovanili e alle Pari opportunità Liana Cannata.

Interverranno poi in qualità di relatori, il collaboratore della Città metropolitana Antonio Bebba per le attività connesse alla promozione dei principi di Diversità, Equità ed Inclusione e promotore per la crazione del CDEIM, Comitato della città di Messina per la Diversità, Equità ed Inclusione, sul tema “L’importanza di creare una Cultura inclusiva”; e il regista messinese Fabio Schifilliti produttore di un cortometraggio dal titolo “Al di là del mare”. Il corto sarà proiettato durante il convegno per dare la possibilità ai giovani studenti di visionarlo e al tempo stesso affrontare un momento di approfondimento e di confronto con il regista stesso. I lavori, moderati dalla presidente dell’associazione Tutrici e Tutori volontari MSNA Maria Adelaide Merendino, si concluderanno sempre con l’esibizione della band multietnica Messina Social City per focalizzare e veicolare anche attraverso la musica il rispetto delle diverse culture.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.