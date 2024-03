“Messina, città di Antonello”: oggi inaugurazione di quattro targhe toponomastiche

StrettoWeb

Prosegue il percorso del progetto “Messina, città di Antonello”, promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Antonello da Messina. In quest’ottica oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 9.30, presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, si svolgerà in piazza Antonello la cerimonia di inaugurazione di quattro nuove targhe, che forniscono indicazioni biografiche dell’artista, a cui è dedicata e intitolata la piazza, e sono state realizzate con il contributo del Rotary Stretto di Messina. All’evento parteciperanno il presidente del Rotary Stretto di Messina Antonio Albanese, insieme all’ing. Termini; la presidente dell’associazione Antonello da Messina Milena Romeo; altri soci e referenti delle associazioni promotrici.

Le iniziative di “Messina, città di Antonello” sono state avviate nel dicembre dello scorso anno, in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario della “Mostra su Antonello e la pittura siciliana del ‘400” del 1953 e continuano con eventi che legano luoghi della città di Messina alla memoria del sommo artista, come nel caso dell’inaugurazione di domani mattina.

