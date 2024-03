StrettoWeb

Dramma della solitudine a Messina, dove, nella serata di ieri, è stato rinvenuto il cadavere di un senza fissa dimora all’interno del parcheggio Zaera. Il corpo senza vita è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato dopo la segnalazione di una persona che si è accorto che qualcosa non andava.

L’uomo era da tempo seguito da diverse associazioni di volontariato e sarebbe morto per cause naturali. Sono in corso delle indagini per risalire alle cause del decesso.

