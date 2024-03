Messina, Busà: “l’iter per la ristrutturazione della scuola di Mili S. Pietro prosegue”

StrettoWeb

“L’iter per la ristrutturazione della scuola di Mili S. Pietro prosegue – spiega in una nota il Consigliere comunale Giuseppe Busà -. Il plesso scolastico ha subìto notevoli danni, a seguito dell’incendio causato da un atto vandalico nel 2016 che ha reso inagibile il plesso creando notevoli disagi agli studenti già iscritti e alle relative famiglie nonché a tutti gli abitanti del luogo che avrebbero potuto iscrivere, nel corso di questi anni, i loro bambini, costretti invece a raggiungere i villaggi limitrofi, sedi di altri istituti scolastici”.

“Dopo l’individuazione dei fondi extra bilancio (PON METRO PLUS 21-27) da parte dell’Amministrazione comunale per un importo pari a 690.000,00 euro, è stato nominato il RUP, Responsabile Unico del Progetto, per i lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione della scuola primaria Mili S. Pietro, con determina 1035 del 16/02/2024. Un altro passo in avanti è stato fatto, ora si attende la gara d’appalto fermo restando che ho già avuto rassicurazioni da parte dell’Amministrazione comunale in quanto la stessa ha affermato che prima dell’estate si concluderà l’iter amministrativo previsto“, conclude Busà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.