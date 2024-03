Messina, Brindisi playoff! 1-3 peloritano in Puglia, è 9° posto

StrettoWeb

Un brindisi a Brindisi. Sabato sera di festa per il Messina, che sbanca il campo del fanalino di coda pugliese, agganciando la zona playoff. 1-3 mai in discussione per la squadra di Modica, sempre più sorpresa di stagione dopo la svolta di dicembre. Partita indirizzata già alla mezz’ora con Zunno, sempre più decisivo. A inizio ripresa l’esperto Ragusa raddoppia. Il sussulto dei locali è con Opoola, ma dura poco, perché ancora Zunno chiude i conti nel finale. Così cambia la classifica.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 58 Benevento 51 Picerno 50 Taranto 49 Avellino 49 Casertana 47 Crotone 43 Latina 41 Acr Messina 39 Sorrento 39 Giugliano 39 Audace Cerignola 38 Potenza 35 Foggia 35 Catania 34 Turris 28 Monopoli 24 Virtus Francavilla 23 Monterosi Tuscia 20 Brindisi 17

