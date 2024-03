Messina, a Mongiuffi Melia al via la sagra dei Maccheroni al ferretto

StrettoWeb

Mongiuffi Melia, un piccolo borgo collinare situato nella provincia di Messina, si prepara ad accogliere il mese di marzo con grande entusiasmo e tradizione. In occasione dei festeggiamenti della Santa Pasqua, il piccolo borgo collinare situato a pochi km da Taormina ha organizzato una serie di eventi che coinvolgeranno tutti gli abitanti e i visitatori che avranno la fortuna di essere presenti.

Tra gli eventi più attesi della manifestazione, sicuramente la

2′ edizione della sagra dei maccheroni siciliani fatti al ferretto, in programma per sabato 23 marzo 2024 in piazza San Sebastiano alle ore 21.00. Sarà un’occasione unica per assaporare la cucina tradizionale siciliana, gustando i prelibati maccheroni fatti al ferretto conditi con il sugo di carne, il tutto accompagnato da ricotta infornata e vino locale della valle del Ghiodaro.

Ma la festa non si ferma qui. Gli organizzatori hanno previsto una visita guidata al palazzo Corvaja, antica dimora nobiliare della città che racchiude al suo interno affreschi e testimonianze storiche. Sarà un’occasione per scoprire i segreti dell’arte e dell’architettura locale, immergendosi nella storia del piccolo borgo collinare.

Inoltre, per chi fosse interessato a conoscere meglio le tradizioni e i riti della Santa Pasqua monfeliese, verranno proiettati video che mostreranno in modo coinvolgente e suggestivo le usanze e le celebrazioni tipiche della città in questo periodo dell’anno come la tradizionale e antica rapprentazione degli “Angeli” e con il suggestivo e caratteristico incontro della Madonna e di Gesù risorto.

Insomma, sarà una Pasqua all’insegna della cultura, della tradizione e della buona cucina, un’occasione per scoprire la bellezza e l’autenticità di Mongiuffi Melia e dei suoi abitanti.

