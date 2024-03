Vergogna in una mensa scolastica: blatta nel piatto, “si confondeva con le spezie”

StrettoWeb

Assurdo e scandaloso quanto accaduto a Milano nei giorni scorsi. In una mensa scolastica della scuola primaria Clementina Peroni di via San Giacomo 1, a Milano nel quartiere Chiesa Rossa – come riporta Milano Today – è stata trovata una blatta nel piatto con bocconcini di pollo e purè di patate. La segnalazione è arrivata da una lettrice alla redazione del quotidiano lombardo. “La blatta – ha scritto – si confondeva con le spezie usate per condire“.

Non è il primo caso a Milano negli ultimi giorni. In quelli scorsi, infatti, sono stati segnalati corpi estranei, tra cui vetro, in altri istituti dell’hinterland milanese. Come prevedibile, non sono mancate le polemiche e i botta e risposta che hanno coinvolto soggetti politici.

