Meloni in Abruzzo: “sono molto ottimista”. E sul dossieraggio…

“Il centrosinistra dice che vince in Abruzzo? Sono contenta per loro. Di solito, non mi piace dire queste cose parlando degli altri, mi piace fare la campagna elettorale parlando di quello che noi abbiamo fatto in questi cinque anni e penso che il lavoro portato avanti da Marsilio sia ben dimostrato dai dati macro economici di questa regione“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine di un evento elettorale insieme al candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Abruzzo Marco Marsilio, presso la Camera di Commercio di Teramo. “Regione – ha continuato – che in un periodo di grande difficoltà ha resistito e resistito alla grande, considerando che questo è un territorio di gente operosa e coraggiosa che non chiede assistenza o regali, chiede semplicemente di avere infrastrutture di collegamento, di avere le condizioni di base per dimostrare il suo valore e per poter competere ad armi pari”.

“E’ il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, è il lavoro che continuiamo a fare – qualche giorno fa c’è stato lo sblocco di un’altra importantissima infrastruttura per questo territorio – e che vorremmo continuare a fare perché avere una visione su un territorio così particolare e così straordinario richiede più tempo di realizzazione. Sarebbe davvero un peccato enorme oggi interrompere quel lavoro e tornare alla visione di quelli che questa regione l’avevano lasciata isolata perché si trovasse al centro della nazione”, conclude Meloni.

Dossieraggio, Meloni: “fatto grave”

“Penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge, facendo delle verifiche su cittadini comuni e non a loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa, in particolare ad alcuni esponenti della stampa. Utilizzare così le banche dati pubbliche non c’entra niente con la libertà di stampa”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da Teramo per un evento elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo.

