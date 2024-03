A Melito Porto Salvo l’evento dal titolo “Ad ogni donna pensata con amore”

StrettoWeb

Nel pomeriggio di domenica appena trascorso, si è svolta un’importante iniziativa dal titolo “Ad ogni donna pensata con amore”. L’evento si è tenuto nel salone parrocchiale di San Giuseppe a Melito Porto Salvo, ed è stato organizzato dall’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, in collaborazione con la parrocchia di San Giuseppe di Melito Porto Salvo, la parrocchia Santi Cosma e Damiano di Masella, l’associazione CalabriAmoci di Marina di San Lorenzo, l’associazione Calarco di Melito Porto Salvo e l’associazione Vincenzo Luca Romeo di Masella, con il Patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo. Ad introdurre l’iniziativa, Claudia Pugliese, in doppia veste di moderatrice e lettrice, la quale sottolinea che: “celebrare la donna significa omaggiarne l’essenza e l’umanità, superando il concetto di genere, e dando valore alle sue peculiarità, uscendo da clichè o pregiudizi di sorta. È innegabile che le società di ogni tempo hanno preferito evidenziarne le diversità, pertanto la donna tutt’oggi si trova ancora nella condizione di dover lottare per rivendicare i propri diritti, facendo continuamente i conti con le disparità sociali”.

Seguono i saluti di don Giovanni Zampaglione, responsabile dell’ufficio pastorale del tempo libero, turismo e sport dell’Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova, subito dopo Renato Raffa, membro del suo stesso ufficio, pone l’accento sulla figura di Maria di Nazareth. Nel corso dell’evento: Mario Alberti, Maria Zema, Paolo Neri, Renato Raffa, Franca Gabulliese, e Claudia Pugliese hanno letto alcuni brani che hanno messo in luce le donne, nella loro unicità e peculiarità, e in tutti i loro innumerevoli aspetti.

Don Giovanni Zampaglione direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e parroco di Masella e Montebello Jonico, ha sottolineato “la sinergia che si è venuta a creare sin da subito, tra l’ufficio di sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, le parrocchie di S.Giuseppe in Melito Porto Salvo e SS.Cosma e Damiano in Masella e le diverse associazioni coinvolte“. Lo stesso ha affermato che: “quando c’è gioco di squadra, e non c’è invidia, ma soprattutto c’è sintonia tra persone, parrocchie e associazioni si può creare e promuovere sempre qualcosa di importante e costruttivo“. Don Giovanni Zampaglione ha, altresì, fatto riferimento a delle riflessioni inerenti la donna.

