Medicina, importante pubblicazione scientifica del GOM di Reggio Calabria sull’esposizione dei pazienti alle radiofrequenze

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria comunica la pubblicazione, sulla rivista “Diagnostic Imaging”, di un importante articolo scientifico, risultato della collaborazione tra Giuseppe Scappatura, Tecnico Specializzato in Radiologia Medica per le Immagini presso la U.O.C. Radiologia del GOM, e Tobias Gilk, eminente esperto in sicurezza MRI.

Gilk, capostipite di “Gilk Radiology Consultants a Overland Park”, di Kansas, e membro del consiglio dell'”American Board of Magnetic Resonance Safety” (ABMRS), apporta una profonda expertise nel campo. Questo lavoro indaga la gestione dell’esposizione alle radiofrequenze (RF) in MRI, enfatizzando la tutela dei pazienti con dispositivi medici MR Conditional. La precisa valutazione dell’esposizione alle RF è cruciale per garantire la sicurezza dei pazienti, specialmente quelli con dispositivi medici impiantabili condizionati alla MRI.

L’articolo si concentra su un’analisi dettagliata del Tasso di Assorbimento Specifico (SAR) e del valore root mean square (rms) del campo B1+ (B1+rms). Il SAR valuta l’energia RF assorbita per unità di massa dal tessuto del paziente, indicando il potenziale riscaldamento derivante dall’esposizione alle RF. Complementarmente, il B1+rms misura l’intensità del campo magnetico oscillante B1, vitale per l’attivazione dei nuclei atomici necessari alla creazione dell’immagine MRI.

L’articolo, adottando un approccio metodologico stringente, mira ad elevare la consapevolezza sulle metodologie di gestione supportate da una base scientifica solida, mettendo in luce come una comprensione avanzata di SAR e B1+rms influenzi direttamente la sicurezza dei pazienti negli ambienti MRI. La sinergia tra Scappatura e Gilk illumina aspetti tecnici cruciali e prospettive focalizzate sulla gestione dell’esposizione alle RF, sottolineando l’importanza di una profonda competenza nel settore della sicurezza in MRI, arricchendo il dominio con informazioni fondamentali e applicabili alla pratica.

