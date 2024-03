Math in action: a Reggio Calabria seminari gratuiti di matematica contemporanea

StrettoWeb

Il Dipartimento MIFT (Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra) dell’Università di Messina in collaborazione con l’associazione Calabria Formazione organizza MATH IN ACTION – Incontri Informali di Matematica Contemporanea, un breve ciclo di seminari divulgativi totalmente gratuiti dedicati al mondo della Matematica moderna, nato con l’ambizioso intento di presentare temi di ricerca attuali ad un pubblico non accademico utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile.

Questa iniziativa è inquadrata all’interno della cosiddetta Terza Missione dell’Università di Messina, ossia di quelle attività che, aggiungendosi alle due tradizionali di Didattica e Ricerca, mirano a valorizzare la formazione al fine di generare un impatto positivo sulla società, contribuendo allo sviluppo del territorio valorizzandone il patrimonio, proponendo nuove tecnologie e nuove conoscenze, superando l’idea di un eco-sistema accademico chiuso e nel caso specifico, nasce dalla consapevolezza che la Matematica non è solo una disciplina accademica, ma un linguaggio universale che permea ogni aspetto della nostra vita quotidiana.

In un’epoca caratterizzata da un rapido progresso tecnologico e scientifico, la comprensione dei principi matematici diventa cruciale per navigare e comprendere il mondo attorno a noi. Math in Action ha l’obiettivo di rendere la Matematica contemporanea accessibile e affascinante per tutti.

Gli incontri, della durata di circa due ore, si terranno a partire dal prossimo 22 marzo presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti sito in via XXV Luglio, 10 a Reggio Calabria e saranno delle occasioni uniche per esplorare settori quali la Geometria Computazionale, la Teoria delle Decisioni, la programmazione Python, l’Intelligenza Artificiale e tanti altri temi fondamentali che costituiscono pilastri portanti dell’innovazione nel mondo di oggi.

In particolare, sono già stati programmati i seguenti tre incontri:

Venerdì, 22 marzo 2024 – ore 16:00: Musei, ponti e colori: un approccio informale alla Geometria Computazionale – Giorgio NORDO

Venerdì, 5 aprile 2024 – ore 16:00: Scelte vincenti: una introduzione alla teoria del Decision Making – Carmelo NUCERA

Venerdì, 12 aprile 2024 – ore 16:00: Macchine che imparano: una introduzione informale all’Intelligenza Artificiale – Romano BRITTI e Giorgio NORDO

Il Comitato Scientifico è composto da:

Giorgio Nordo, Francesco Oliveri e Patrizia Rogolino del Dipartimento MIFT dell’Università di Messina

Angela Misiano Martino del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria

Romano Britti, Antonio Galletta e Carmelo Nucera di Calabria Formazione

L’evento è assolutamente gratuito ma – per motivi organizzativi – è consigliabile prenotare i posti su eventbrite all’indirizzo https://www.eventbrite.com/e/math-in-action-tickets-861809885567 oppure andando sulla pagina dell’evento all’indirizzo www.mathinaction.it.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.