Massimo Scevola torna in “campo”: è il nuovo DT dell’ASD Gebbione 2020

“Adesso – è il caso di dire – è ‘nero su bianco’. Massimo Scevola è il nuovo Direttore Tecnico dell’ Asd Gebbione 2020“. La società, infatti, ha reso noto “di aver raggiunto un accordo con Massimo Scevola per il conferimento allo stesso dell’incarico di Football Director”. Classe 58′, nato a Reggio Calabria, Massimo Scevola ha alle spalle una lunga carriera nel calcio Dilettantistico.

“Eclettico, innovativo e competente: questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere il profilo di Massimo Scevola, fresco direttore tecnico dell’ Asd Gebbione 2020”: così il club amaranto ufficializza l’approdo del nuovo DT. Inizia la sua carriera da calciatore nel semi-professionismo per arrivare a ben 20 anni di attività dopodiché decide di passare ad allenare anche qui riuscendo con ottimi risultati tra le tante squadre allenate ricordiamo San Salvatore, Lazzaro, Archi, Gallico, Catona e San Giorgio adesso si cimenterà in questo nuovo ruolo, la società amaranto gli fa il proprio in bocca al lupo: “Ora si apre un nuovo capitolo della storia di Massimo Scevola, con la speranza che possa essere una pagina lunga e speciale a tinte amaranto. In bocca al lupo!”.

