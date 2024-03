Marinaio di una nave mercantile ferito, soccorso al largo di Catania dalla Guardia Costiera

StrettoWeb

Un membro dell’equipaggio della nave mercantile battente bandiera panamense ‘Ocean Sky, partita dal porto di Istanbul e diretta nel porto di Dordrecht, in Olanda, è stato soccorso nelle prime ore di stamane ad oltre 110 miglia nautiche ad Est di Catania da un velivolo della Guardia Costiera di Catania. La Capitaneria di Porto etnea è stata allertata intorno alle 20 dalla Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. La Direzione Marittima di Catania ha assunto il coordinamento dopo aver ricevuto il parere del Centro Italiano Radio Medico, ente designato per l’assistenza alle unità navali in navigazione.

Per permettere il soccorso da parte dell’elicottero la nave, che che era in navigazione ad oltre 160 miglia nautiche a Sud-Est di Catania, si è dovuta avvicinare alle coste siciliane. Il recupero del ferito, un marittimo azero con una frattura esposta di polso ed avambraccio sinistro, è avvenuto intorno alle ore 2.50 di stamane. L’elicottero AW139 ha condotto il ferito nell’ospedale Cannizzaro di Catania, affidandolo al personale sanitario del 118 per le necessarie cure in seguito all’evento.

