Mangiare bene e sano a Reggio Calabria: in via Sbarre il meglio del reggino

Andrea Cifalù presidente di Campagna Amica, ha raccontato al microfono di Graziano Tomarchio cosa possono trovare i cittadini al mercato Campagna Amica di via Sbarre, con alimenti che passano direttamente dal produttore al consumatore. Si tratta esclusivamente di prodotti di aziende del territorio, come il pesce di Bagnara Calabra, il suino nero di Calabria, verdure, ortaggi, agrumi, l’olio di Sinopoli, il pane con grano del territorio.

Ogni mercoledì e ogni sabato, dalle 8:00 alle 13:00, Campagna Amica è presente al mercato di via Sbarre, per offrire ai clienti prodotti genuini, a chilometro zero. “Vengo qui per poter mangiare bene e sano – racconta un cliente – e per incentivare le attività del territorio. Qui mi sembra di tornare ai cibi di quando ero ragazzo“.

Il mercato di via Sbarre è stato reso ancora più piacevole dall’esposizione dei quadri di tre artiste reggine, come è possibile vedere dal video in alto.

