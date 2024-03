Machitelofafare, a Messina la nuova campagna contro l’abbandono dei rifiuti

StrettoWeb

Domani, giovedì 28 marzo, alle ore 10, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca a Messina, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Federico Basile, cui prenderanno parte il direttore generale del Comune Salvo Puccio, l’assessore Francesco Caminiti, la Presidente della MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato e i componenti il CdA e il direttore generale della società Michele Trimboli, verrà presentata la nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione dell’Azienda volta a contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti attraverso l’utilizzo delle fototrappole.

#Machitelofafare, è il nome della campagna che prenderà il via da venerdì 29 marzo su diversi canali di comunicazione, finalizzata ad informare e sensibilizzare i cittadini al rispetto delle buone regole per mantenere la città pulita e decorosa e ricordare al tempo stesso che l’abbandono dei rifiuti è un reato penale, punito con multe severe. L’incontro con la stampa sarà anche occasione per la MSBC di illustrare una strategia di comunicazione progettata per comunicare il proprio impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e l’eccellenza nei servizi offerti alla cittadinanza, volto a ottimizzare la qualità del rifiuto conferito, così da permettere una riduzione dei costi di smaltimento della frazione indifferenziata, a beneficio di tutta la collettività.

