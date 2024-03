Lutto per la Gioia Tauro calcistica: è morto Don Mimmo Mercuri

StrettoWeb

“Quella di oggi è una serata triste per tutta Gioia Tauro, ma anche per il resto della Calabria calcistica che ha avuto l’onore di conoscere un signore (in campo e fuori) qual era Domenico Mercuri, per tutti amabilmente Don Mimmo. Grande calciatore prima, allenatore in seguito, insegnante di calcio e di vita, fino all’ultimo dei suoi giorni terreni. Il nostro presidente onorario ci ha lasciati ma il suo ricordo rimarrà indelebile nella storia viola, nelle menti e nei cuori di tutte le innumerevoli generazioni di bambini che ha cresciuto ed educato sul campo”.

Così, sulla propria pagina Facebook, la Gioiese ha annunciato la morte di Don Mimmo Gangemi, Presidente onorario dei viola nonché ex importante personaggio del calcio gioiese. “Come egli stesso amava asserire: ‘Tutti figli di Don Mimmo’. La società viola, con in testa il presidente Filippo Martino intende esprimere immenso cordoglio e vicinanza a tutta la famiglia Mercuri in questo momento di dolore che accomuna tutta la Città”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.