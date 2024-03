Lucino Gargano nominato Coordinatore Provinciale Sanità Pubblica Palermo

StrettoWeb

Ieri pomeriggio, 11/03/2024, presso i locali di Confintesa Sanità a Palermo, in Via Giovan Battista Vaccarini, 1, si è svolta una riunione in cui si è formalizzato il passaggio dalla UIL FP a Confintesa Sanità Palermo di alcuni RSU e di un gruppo di iscritti. Tra loro c’è Luciano Gargano che ricoprirà il nevralgico ruolo di Coordinatore Provinciale Confintesa Sanità Pubblica.

“Sono molto soddisfatto dell’esito della riunione odierna e delle nomine che ne sono scaturite, con l’operazione odierna abbiamo rafforzato la nostra presenza presso l’azienda ospedali riuniti Villa sofia Cervello; sono sicuro che Luciano Gargano farà un ottimo lavoro nel nuovo ruolo che si troverà a ricoprire, con il nostro aiuto, la compagine della sanità pubblica di Confintesa a Palermo non potrà che crescere e rafforzarsi, faccio i migliori auguri a lui e a tutta la sua squadra”, cosi dichiara il Dr. Domenico Amato Segretario Regionale Confintesa sanità Sicilia.

