Lucano: “no ad un’alleanza con Renzi o Calenda”

“Non mi alleerei mai con Renzi o Calenda. L’agire politico è diverso dalle parole, contano i fatti. Devo dire che il governo Renzi non è stato aggressivo rispetto alle politiche dell’immigrazione e dell’accoglienza”. Lo ha dichiarato Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e candidato alle prossime Europee come capolista al Sud per l’Alleanza Verdi Sinistra, intervistato dal giornalista Klaus Davi durante il suo web talk YouTube KlausCondicio

“Non mi alleerei con loro perché provengo da un’area politica diversa. Il mio rapporto con la politica è avvenuto su basi emozionali, ho partecipato a un ideale, a un sogno“, conclude Lucano.

