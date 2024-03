Lucano: “Israele sta distruggendo un popolo ma non giustifico quello che ha fatto Hamas”

StrettoWeb

“A Gaza è genocidio perché si sta distruggendo un popolo con la sua storia, con le sofferenze, con le speranze e con tanti esseri umani ogni giorno. Più genocidio di questo? Con questo non voglio giustificare quello che è successo lo scorso 7 ottobre. Lo Stato di Israele è una potenza militare feroce“. Lo ha dichiarato Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e candidato alle prossime Europee come capolista al Sud per l’Alleanza Verdi Sinistra, intervistato dal giornalista Klaus Davi durante il suo web talk YouTube KlausCondicio

“Non ho problemi a condividere la definizione che quanto sta accadendo a Gaza sia un nuovo Olocausto. Nella striscia di Gaza non sta rimanendo nulla. Bisogna porre fine a tutto questo e ascoltare le ragioni di tutti e non usare Hamas come pretesto per non portare avanti la pace”, conclude Lucano.

