Lotta libera, il reggino Francesco Gatto si distingue al Campionato Assoluto Under 20

StrettoWeb

L’alunno Francesco Gatto, frequentante la 5ªAE dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panella Vallauri”, ha partecipato al “Campionato italiano assoluti U20 Lotta Libera”, tenutosi ad Ostia Lido, affrontando il primo combattimento con molta determinazione e grande concentrazione. Ha vinto per “schienata”, riuscendo a tenere l’avversario per quattro secondi con le spalle a terra.

Purtroppo durante il combattimento ha subìto un infortunio, consistente nella frattura del pollice sinistro, e per tale motivo non ha potuto affrontare il secondo combattimento al massimo delle sue potenzialità. Nonostante ciò, l’atleta della Fortitudo stava per vincere anche questo incontro, quando ha subito un altro infortunio al setto nasale, causato da una testata involontaria dell’avversario.

Anche se la benda sul naso gli limitava la respirazione e la mano fasciata non gli permetteva la presa, il “gladiatore” di Reggio Calabria ha continuato a combattere, fintanto che non si è dovuto arrendere, classificandosi comunque al settimo posto sui 28 partecipanti al campionato italiano U20. Vanno all’atleta reggino ed alla sua squadra le più vive congratulazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.