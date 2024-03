Lloyd Austin, Segretario difesa USA: “se l’Ucraina cadrà Nato combatterà contro Russia”

StrettoWeb

Stanziare i fondi per l’Ucraina è cruciale. Lo afferma il capo del Pentagono Lloyd Austin, sottolineando che se l’Ucraina perde la guerra, i paesi Nato dovranno combattere contro la Russia. Austin lo ha detto davanti alla Commissione Difesa della Camera dei rappresentanti Usa, secondo quanto riferisce ‘Ukrainska Pravda’.

“Sappiamo che se Putin avrà successo” in Ucraina, “non si fermerà. Continuerà a intraprendere azioni più aggressive nella regione. E altri leader in tutto il mondo, altri autocrati in tutto il mondo guarderanno a questo e saranno incoraggiati dal fatto che ciò è accaduto e che non siamo riusciti a sostenere una democrazia“, ha aggiunto. “Se sei uno Stato baltico, sei davvero preoccupato se sarai il prossimo. Conoscono Putin. Sanno di cosa è capace“, ha sottolineato Austin.

