Lions Club Messina in prima linea nella lotta contro il randagismo

I Lions della Zona 7 (Distretto 108YB), presieduta da Maria Francesca Scilio, formata da Lions Club Messina Host (Presidente: Giuseppe Pernice), Lions Club Messina Ionio (Presidente: Giuseppe Ruggeri), Lions Club Messina Peloro (Presidente: Giulia La Spina), Lions Club Messina Tyrrhenum (Presidente: Carlotta Crescenti) e Lions Club Messina Colapesce (Presidente: Rosalia Paola Iorio) sono in prima linea nella lotta contro il randagismo per il service distrettuale “Di Fido mi fido”, attraverso il supporto all’Associazione Soccorriamoli Odv ONLUS FISA Messina (Responsabile: Maurizio Torre), specializzata nel primo soccorso di animali terrestri, che conta, dopo dieci anni di attività circa 1400 primi soccorsi effettuati grazie all’Ambulanza Veterinaria di cui l’Associazione dispone.

Tale supporto, finalizzato alla valorizzazione del cane come elemento importante nella vita dell’uomo non solo dal punto di vista affettivo, ma anche del soccorso ai diabetici, per la pet therapy, come addestramento di cani da ricerca e soccorso, cani guida e molto altro, è partito dalla realizzazione di un documentario, girato da Salvo Grasso, con la supervisione di Patrizia Vivarelli, atto a fornire divulgazione e sensibilizzazione sul randagismo e a fare conoscere la realtà del Rifugio Margherita di Messina e dei suoi affettuosi ospiti e dalla sponsorizzazione di un evento che si terrà il 26 maggio a Piazza Cairoli a Messina, un’esposizione canina aperta a cani meticci e di razza.

