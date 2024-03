L’infermiera reggina Daniela Rita Dattilo diventa maratoneta

StrettoWeb

Non è vero che alcune persone non sono insostituibili. Dopo aver aspettato oltre 4 anni e mettendo davanti la salute degli altri alla sua, vista la grave emergenza Covid che stava avendo luogo in tutto il mondo, la Dottoressa Daniela Rita Dattilo, che lavora al Polo Sud sanitario di Reggio Calabria, ha finalmente partecipato alla Maratona di Roma completandola.

Daniela Rita Dattilo è diventata Maratoneta a tutti gli effetti, in un tempo complessivo di 4 ore e 32 minuti, visto che oltre al suo grande amore per il suo lavoro, la sua passione è la corsa. Dattilo inoltre è anche vicecampionessa nella gara amatoriale della Mileto Marathon, e nella CorriReggio.

Speriamo di rivederla presto con il suo sorriso inconfondibile al Polo Sud dove era sempre vicino al cittadino ad aiutare tutti!

