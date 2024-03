Liberty Lines a LetExpo2024 Verona: impegno per la transizione ecologica

StrettoWeb

Liberty Lines, compagnia leader nel trasporto veloce di passeggeri via mare, rinnova la propria presenza (Padiglione 3, stand D4) a LetExpo 2024, la più grande fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da ALIS Service presso il polo fieristico della città scaligera dal 12 al 15 marzo 2024. In seguito al varo della nuova nave HSC Vittorio Morace avvenuto nel mese di dicembre 2023 presso la sede del cantiere navale Astilleros Armon di Navia (Spagna), la Compagnia è entrata nel vivo del processo di rinnovamento della propria flotta in chiave sostenibile, che prevede il graduale impiego di tutte le 9 navi ibride veloci attualmente in costruzione, entro la prima metà dell’anno 2026.

La nave HSC Vittorio Morace con una lunghezza di 39,5 metri ed una capienza di 251 passeggeri, è la prima unità veloce HSC hybrid al mondo, equipaggiata con due motori ibridi MTU-Rolls Royce che le consentono di muoversi all’interno dei porti in modalità totalmente elettrica per poi ricaricare le batterie durante la navigazione a 30 nodi in mare aperto, garantendo una significativa riduzione delle emissioni rispetto alle unità attualmente in esercizio.

“In quanto orgogliosi soci di Alis, di cui condividiamo la visione e gli obiettivi, riteniamo che la nostra partecipazione a LetExpo 2024 rappresenti una fondamentale occasione di confronto con le tante aziende che come noi scelgono di investire concretamente nelle nuove tecnologie al fine di migliorare i servizi favorendo la transizione ecologica” dichiara Gennaro Carlo Cotella, Amministratore Delegato di Liberty Lines.

