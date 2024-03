Legislazione scolastica: A Lamezia Terme focus sul nuovo CCNL

StrettoWeb

Si è tenuto lo scorso 29 febbraio, presso l’IPSSAR Einaudi di Lamezia Terme, il primo Seminario di legislazione scolastica: “Il nuovo CCNL e le novità contrattuali e negoziali”. L’ evento è stato organizzato dal Sindacato ANIEF e da Eurosofia. Presenti il presidente regionale ANIEF, prof.ssa Maria Daniela Mauceri, il responsabile nazionale del dipartimento Anief Condir, il DSGA, Avv. Alberico Sorrentino e i DSGA dott. Giuseppe Ferrise – dirigente regionale Anief Condir– e il dott. Angelo Gencarelli referente della provincia di Cosenza.

La riunione è stata aperta dalla dirigente scolastica ospitante, professoressa Rossana Costantino che ha portato i saluti di tutto l’istituto ai presenti. La tavola rotonda ha dapprima consentito una analisi delle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti pubblici, entrato in vigore il primo gennaio 2024, per supportare l’applicazione del PNRR, ponendo l’attenzione sulle diverse modalità di procedura d’acquisto in capo alle stazioni appaltanti quali sono le istituzioni scolastiche.

Ampio spazio è stato riservato alle novità del nuovo CCNL 19/21 del comparto istruzione sottoscritto nello scorso gennaio e che ha rivisitato l’ordinamento professionale del personale Ata introducendo inoltre una serie di tutele a favore del personale tutto. La testimonianza diretta del Dsga Avv. Sorrentino presente al tavolo delle trattative nazionali per la sua redazione e approvazione ha svelato la natura e il senso di alcune delle scelte operate indicando l’orizzonte verso il quale si sta dirigendo il comparto istruzione, annunciando la riapertura imminente dei tavoli per il rinnovo del CCNL 22/24.

L’evento ha introdotto, inoltre, l’attività a livello regionale, del neonato dipartimento ANIEF CONDIR che intende svolgere un’attività di supporto sul territorio al personale scolastico tutto, con il desiderio di creare sempre di più spazi di riflessione e condivisione dei temi e delle novità che intervengono, periodicamente, in ambito di legislazione scolastica.

