Lega Sicilia, Carrà nominato referente della campagna elettorale per le europee

“Durante l’ultima riunione Lega Sicilia, è stata decisa la nomina di Anastasio Carrà come responsabile regionale della campagna elettorale per le prossime elezioni europee che ci vedranno sicuramente protagonisti. A breve, invece, verrà fatta una conferenza programmatica, dove sarà predisposto il rinnovo dei dipartimenti con l’obiettivo di essere ancora più presenti e determinati nell’ascolto dei territori”. Così in una nota il senatore della Lega Claudio Durigon, commissario del partito in Sicilia.

“Come Lega, vogliamo dare ancor più forza all’operatività del governo siciliano attraverso un radicamento capillare nel territorio che possa conferire nuove priorità alle esigenze di programma”, conclude Durigon.

