L’Ecosistem Lamezia Soccer cede di misura contro il Sammichele

Nel ventesimo turno di Serie A2 Futsal, gli Orange dell’Ecosistem Lamezia Soccer hanno dato vita a una partita combattuta al PalaGravinese di Sammichele di Bari, ma alla fine hanno dovuto cedere 3-2 ai locali del Sammichele, che si aggiudica la vittoria per una sola lunghezza di vantaggio nonostante la buona prestazione dei lametini.

L’Ecosistem Lamezia Soccer ha messo in campo una prestazione solida e quadrata, riuscendo anche a chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco ma la squadra di casa ha saputo capitalizzare al meglio le occasioni create. Nonostante il duro lavoro e l’impegno costante, gli Orange non sono riusciti a riacciuffare il risultato che ha sorriso ai biancocelesti.

Le reti delle Pantere Orange sono state messe a segno dal capitano Antonio Caffarelli e da Danilo Savio, ma non sono bastate a conquistare i tre punti in questa partita cruciale.

Mister Carrozza ha elogiato l’impegno e la determinazione della squadra nonostante la sconfitta: “Abbiamo dato tutto in campo e abbiamo lottato fino all’ultimo minuto. È un peccato non portare a casa punti, ma dobbiamo imparare da questa esperienza e continuare a lavorare duramente per migliorare”.

Capitan Caffarelli ha ringraziato i tifosi per il loro sostegno costante: “Nonostante il risultato, siamo grati per il sostegno dei nostri tifosi. Continueremo a dare il massimo in campo per ripagarli con prestazioni sempre migliori”.

Nonostante la sconfitta, l’Ecosistem Lamezia Soccer sogna ancora e guarda già avanti con determinazione, pronta a tornare più forte nelle prossime partite e a continuare la lotta per i play-off.

