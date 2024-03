Lazio, ufficiale l’addio con Sarri: ecco il nuovo allenatore. A Lecce un ex Reggina

StrettoWeb

E’ ufficiale l’addio tra Sarri e la Lazio, che ha accettato le dimissioni chieste dal tecnico ieri. “La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali”. C’è anche il nuovo allenatore: “Contestualmente – si legge ancora – il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello“.

Sempre restando in Serie A – e per quanto concerne le panchine – c’è il neo tecnico anche in casa Lecce, dopo l’esonero a D’Aversa successivo alla testata a Henry. I pugliesi hanno annunciato l’ex Spezia e Udinese Luca Gotti, con un passato anche alla Reggina (Primavera).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.