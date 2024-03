A Lamezia Terme la Messa Pasquale dell’Ordine Costantiniano

StrettoWeb

Un momento di preghiera e riflessione in preparazione alla Santa Pasqua. Si svolgerà sabato 16 Marzo alle ore 11,30 presso la Chiesa Concattedrale di San Benedetto a Lamezia Terme, la celebrazione della Santa Messa di Precetto Pasquale della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

La funzione liturgica sarà celebrata dai Cappellani di Delegazione e prenderanno parte il Luogotenente per l’Italia Meridionale Peninsulare e Delegato ad interim Marchese don Pierluigi Sanfelice di Bagnoli Cavaliere Gran Croce di Giustizia, i Cavalieri, le Dame e i Postulanti.

Un atteso momento per stringersi in preghiera e testimoniare la presenza attiva sul territorio del Sacro Ordine Costantiniano che, quotidianamente, rimarca l’importanza della pace e della fratellanza, patrimonio di ogni essere umano. Un’occasione per dimostrare ancora una volta, come la Santa Pasqua è in sé stessa speranza e il precetto prepara gli uomini e le donne ad accogliere proprio questa speranza.

Il Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio sin dalla sua istituzione, ricordiamo che è il primo Ordine Cavalleresco della cristianità, fondato dall’imperatore romano Costantino il Grande ed attualmente, fa capo alla Real Casa Borbone delle Due Sicilie, ha dato vita e messo in campo attività benefiche a livello nazionale e lo stesso marchese Sanfelice si è distinto per il suo impegno sociale (conferito il XVI premio Regina Maria Cristina) e per essere un promotore di iniziative in campo artistico, culturale e ambientalista.

Il Marchese Sanfelice precisa che “il Sacro Ordine Costantiniano è prima di tutto Sacro, ma Sacro non vuol dire che i Cavalieri e le Dame della Sacra Milizia devono partecipare solo alla Santa messa, ma devono essere anche vicino agli ultimi e agli emarginati, soprattutto nei tempi odierni, pieni di incertezze e precarietà, con maggior sensibilità al territorio in cui vivono“. Al termine del rito liturgico di sabato prossimo, si terrà una colazione, momento ulteriore per favorire lo spirito di fraternità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.