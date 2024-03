Lamezia Terme: il degrado del polmone verde di via Torre

StrettoWeb

“Su segnalazione di cittadini residenti di Lamezia Terme , accompagnati da una delegazione, nella giornata di ieri, abbiamo operato un “sopralluogo” in via Torre nel centro storico di Nicastro. Sono ormai diversi anni, sicuramente troppi, che la Villa Comunale sita via Torre, a ridosso della Cattedrale, rappresenta una vera e propria spina nel fianco per questa Amministrazione Comunale targata Mascaro”.

“Un’amministrazione lontana anni luce dai veri problemi dei cittadini, e che anzi è riuscita nell’impresa di far abbassare la qualità della vita nella nella nostra città, con un indice di gradimento in negativo che non ha eguali. Il degrado del polmone verde del quartiere Torre, è sotto gli occhi di tutti, la realtà di oggi è fatta di tombini sprofondati da tempo immemore e circondati da reti arancioni, aiuole completamente rinsecchite, panchine divelte, sporcizia, rifiuti ammonticchiati”.

“Problemi vecchi che si sono incancreniti, uno spettacolo quello della attuale Villa Comunale poco edificante per gli stessi lametini e per i turisti che, spesso, frequentano il centro storico, entrano carichi di entusiasmo per uscirvi pochi minuti dopo carichi di delusione. Ci appelliamo all’Amministrazione Comunale, soprattutto alla sensibilità del Vice Sindaco, affinché ci dia un segnale concreto di vicinanza ai cittadini, ristabilendo un minimo di decoro a questa zona”. Lo dichiara il già Consigliere Comunale Massimo Cristiano.

