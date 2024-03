Lamezia Terme, Padre Ivano: “qui grande devozione per San Francesco da Paola” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, Padre Ivano Scalise, sottolinea “la grade devozione della parrocchia di Sambiase a Lamezia Terme per San Francesco da Paola”. “I motivi? Qui è sorto il posto convento, dopo la morte di Francesco, nel 1508 e poi la devozione si è tramandata. La nostra comunità è grande c’è un rifiorire della vita dei fedeli”, rimarca padre Ivano.

La vita di San Francesco da Paola

Francesco nacque a Paola, in provincia di Cosenza, nel 1416 da genitori devoti di san Francesco, che proprio all’intercessione del santo di Assisi attribuirono la nascita del loro bambino. Di qui il nome e la decisione di indirizzarlo alla vita religiosa nell’ordine francescano. A tredici anni entra in convento, e solo due anni inizia a fare la vita dell’eremita. Dal suo esempio nacque l’Ordine degli Eremiti di San Francesco, detti anche Minimi. Trascorre i suoi ultimi 25 anni in Francia dove a Plessis-Les-Tours il 2 aprile 1507.

