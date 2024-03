La visita del direttore Cucci all’ospedale di Taormina

StrettoWeb

“Questa mattina insieme ai sindaci del comprensorio abbiamo incontrato il direttore dell’Asp Giuseppe Cucci in visita presso l’Ospedale di Taormina”. E’ quanto afferma il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice. “Abbiamo rappresentato le esigenze del nosocomio taorminese partendo ovviamente dal Centro di Cardio Chirurgia Pediatrica e dalla necessità di mantenerlo, ricevendo rassicurazioni in tal senso anche rispetto all’appostamento delle risorse finanziarie fino al 2024. Ovviamente abbiamo evidenziato anche le necessità dei vari reparti dove mancano primari, dirigenti medici personale a vari livelli…manca la necessità di far tornare nuovamente attrattivo un ospedale che fino ad un decennio fa era un eccellenza e che via via è stato depauperato”, rimarca Lo Giudice.

“Il direttore ha preso l’impegno di una ricognizione che farà nelle prossime settimane e successivamente avremo modo di riconfrontarci per affrontare in maniera puntuale tutte le questioni. Noi siamo fiduciosi e ovviamente saremo vigili e attenti affinché si avvii un vero e proprio cambio di passo quanto mai necessario”, conclude Lo Giudice.

