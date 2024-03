La comunità calabrese incontra Nicola Procaccini a Roma

StrettoWeb

Si terrà l’11 Aprile alle ore 18 a Roma, presso l’hotel villa Flora in via Veneto, l’incontro tra la comunità calabrese e Nicola Procaccini, Presidente del gruppo di ECR al parlamento europeo ed europarlamentare di Fratelli d’Italia. L’incontro sarà moderato dal giornalista Mario Campanella e registrerà la partecipazione dell’on Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, di Wanda Ferro, sottosegretario agli interni, dei senatori Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani, dell’europarlamentare calabrese Denis Nesci, di assessori e consiglieri regionali di Fdi in Calabria.

Abbiamo voluto organizzare questa riunione per legare la comunità calabrese romana, molto numerosa , a un europarlamentare giovane e di grande valore come Procaccini, che ha saputo difendere settori fondamentali per la Calabria, come l’agricoltura e il turismo.

Roma presenta tanti calabresi che hanno raggiunto importanti traguardi, studenti e lavoratori che quotidianamente contribuiscono alla vita della Capitale e del Lazio – ha aggiunto Antoniozzi – e le elezioni europee hanno un’importanza vitale per la nostra nazione e per regioni come la Calabria che devono rimanere al centro degli investimenti europei.

