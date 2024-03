Kontek salva il Catania da una figuraccia: 1-1 in extremis contro il Monterosi

StrettoWeb

Dottor Jekyll e signor Hyde. Tradotto: il Catania 2023-2024. Dalla vittoria contro la Juve Stabia ai tonfi in campionato; dalla finale di Coppa Italia Serie C alla grande fatica contro il Monterosi. Eppure la squadra è la stessa e il Massimino – come sempre grandioso – pure. Ma arriva un pari in extremis contro la penultima in classifica: 1-1. Graduatoria che resta preoccupante, con un +7 sulla zona playout non del tutto rassicurante (anche perché la Turris deve ancora giocare). Ed è vero che la finale di Coppa ha assicurato la disputa dei playoff, tra l’altro da una posizione alquanto vantaggiosa, ma la classifica rimane comunque pericolosa.

Fischi dal pubblico a fine primo tempo. Baricentro alto degli etnei, ma alla mezz’ora una ripartenza ospite regala lo 0-1 di Rossi. Fatica anche nella ripresa, ma Kontek all’83’ salva la squadra di Lucarelli da una figuraccia. Così cambia la classifica.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 58 Benevento 54 Picerno 50 Taranto 49 Avellino 49 Casertana 47 Crotone 43 Giugliano 42 Latina 41 Sorrento 40 Acr Messina 39 Audace Cerignola 38 Potenza 36 Foggia 35 Catania 35 Turris 28 Virtus Francavilla 26 Monopoli 24 Monterosi Tuscia 21 Brindisi 17

