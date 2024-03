Karate, la Wkaeda Calabria trionfa alla Coppa Italia Wukf: quante medaglie, i nomi dei vincitori

StrettoWeb

IL TEAM WKAEDA CALABRIA Coordinato dal Maestro Santo Trimboli trionfa alla Coppa Italia di Forlì con le società Calabresi, Team Trimboli-Mercuri-Ubbriaco. Il Team porta in Calabria ben 16 medaglie di cui: 6 Oro, 6 Argento e 4 Bronzi. Il Comitato WKAEDA CALABRIA – guidato dal responsabile Maestro Santi Trimboli, icona del karate Internazionale, Direttore tecnico Nazionale, Componente del Consiglio direttivo Nazionale Wkaeda WUKF, insieme ai Coach Calabresi ed Allenatori della Nazionale Italiana Wkaeda Maestro Margherita e Federica Trimboli ed Il Preparatore Atletico Coach Maestro Aldo Mercuri (direttori tecnici di alto profilo tecnico) ed al responsabile della Provincia di Cosenza Maestro Ubbriaco Giorgio – ha partecipato con i suoi atleti alla Coppa Italia WKAEDA WUKF, riportando risultati strepitosi.

Il Maestro Santo Trimboli si complimenta vivamente con i Team Calabresi per l’ottima prestazione di gara. Con una presenza totale di oltre 700 atleti, i ragazzi Calabresi hanno affrontato la competizione in modo esemplare, sia nella pratica del Kata che nel Kumite; gli atleti agonisti di interesse Nazionale non hanno sbagliato un colpo dominando tenacemente i tatami e offrendo un vero e proprio spettacolo di tecniche rapide, efficaci, corrette e vincenti. Il Maestro Trimboli – coadiuvato dai suoi Allenatori e Responsabili di Settore – è notevolmente soddisfatto del lavoro svolto da tutto il Team, espressione di un gruppo coeso con ragazzi che stanno crescendo agonisticamente in modo attento e tecnicamente notevole; alla luce di questi risultati, il M° Trimboli si complimenta con tutte le società ed i suoi Maestri: Team Trimboli dei Maestri Trimboli, Team Mercuri del Maestro Mercuri Team Ubriaco del maestro Ubbriaco. Sul tatami si è anche distinto l’Ufficiale di gara Calabrese Dott.ssa Stillittano Loredana per la sua impeccabile professionalità

I risultati e i vincitori

Medaglia d’oro per Il capitano della squadra Wkaeda Calabria, Carlo Giuseppe Emanuele, atleta di alto profilo tecnico fa parte della Nazionale Italiana Wkaeda atleta di interesse mondiale, pluricampione italiano ed europeo, si è distinto come sempre nella sua categoria Cadetti Kata prevalendo nettamente sui suoi avversari, dominando il tatami con sicurezza eleganza, forza ed esplosività.

Medaglia d’oro per la squadra Cadetti di Kumite maschile seguita e coordinata dal Coach Maestro Trimboli Federica grande atleta di fama Internazionale e Allenatore della Nazionale Italiana Wkaeda Kumite , la squadra è stata una grande rivelazione della competizione, composta da Florese Giovanni, , Ventura Lorenzo, Florese Domenico Gigliotti Valentino. Gli atleti hanno dominato il tatami concentratissimi, con grande carisma dando spettacolo con tecniche rapide, efficaci, corrette e vincenti.

Medaglia d’oro per Trimboli Margherita nella categoria Master Kata. Margherita , atleta plurimedagliata a livello nazionale , europeo e mondiale, maestro, allenatrice della Nazionale Italiana Kata Wkaeda,

Medaglia di Bronzo per Ubbriaco Giorgio nella categoria Seniores Kata Atleta plurimedagliato a livello nazionale Maestro del team Karate Ubbriaco

Medaglia d’oro – Mercuri Giorgia Cadetti Kumite kg – 55

Medaglia d’oro – Florese Domenico Cadetti Kg +70

Medaglia D’argento – Florese Giovanni Cadetti Kg +70

Medaglia D’argento – Gigliotti Valentino Cadetti Kumite kg -65

Medaglia D’argento – Patti Nicola Mini Cadets Kg +60

Medaglia D’argento – Carlo Federica Children Kumite Cint. Nere

Medaglia D’argento – Carlo Federica Children Kata Cint. Nere

Medaglia Di bronzo – Ventura Lorenzo Cadetti Kumite kg – 60

Medaglia Di bronzo – Marenco Aldo Mini Cadets Kumite kg -50

Medaglia Di bronzo – Marenco Aldo Mini Cadets kata

Medaglia D’oro – Fotia Giorgia Children cinture colorate kumite

Medaglia D’argento – Necula Patrik Iulian Children cinture colorate kata

La squadra Wkaeda Calabria ha comunque già cominciato la preparazione per i prossimi eventi di elevato livello agonistico: il Campionato Nazionale che si terrà a Milano nel mese di Aprile per poi arrivare al All’OPEN INTERNATIONAL KARATE CHAMPIONSHIPS WUKF nel mese di Giugno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.