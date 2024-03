Junior Sport Lab: bene Under 15, 14 e Futsal. Il resoconto

StrettoWeb

Sta per finire la stagione della Junior Sport Lab Under 15 maschile, impegnata nel campionato regionale. Nel posticipo dell’11ª giornata di ritorno, i calciatori neroverdi, presentatisi in campo con il completino viola in ricordo di Joe Barone, dg della Fiorentina, sono stati superati per 2-1 dai coetanei della Stella Nascente sul sintetico del Comunale di Brolo, al termine di una partita combattuta ed equilibrata, decisa, nella ripresa, da due gol degli ospiti, che hanno vanificato la rete di Samuele Bonfiglio.

“Siamo stati un po’ bloccati, al di là del risultato maturato nella parte conclusiva del match – ha dichiarato il tecnico Matteo Aquilia – Con un successo saremmo rientrati in lizza per un posto nei playoff, ma l’obiettivo iniziale, di mantenere la categoria e nel contempo valorizzare gli elementi più giovani in organico, è stato centrato. Anzi, nell’ultimo periodo, altri 2010 hanno fatto parte dell’organico e tanti di loro sono partiti titolari”.

Il bilancio dell’Under 14

Bilancio positivo pure per l’Under 14 provinciale, che ha conquistato 27 punti nelle 16 gare disputate, chiudendo con l’affermazione per 3 a 1 in casa del Milazzo, propiziata dai centri di Luca Pullella, Bonfiglio e Roberta Campo. “Dopo un inizio complicato – commenta Aquilia –, la squadra ha cambiato passo dopo il “giro di boa”, tenendo lo stesso ritmo della capolista Torregrotta. Una crescita evidente, che ha trasformato il gruppo nella seconda parte del torneo”.

Nel calcio a 5 altra vittoria

Per quanto riguarda il calcio a 5, la Junior Sport Lab U15, che ha brillato nella regular season, continua a vincere. Il 11-4 ai danni del Città di Mistretta (marcatori: Cristian Giardina 3, Bonfiglio 3, Tindaro Messina 2, Lorenzo Spinella, Stefano Calà e Vincenzo Contenta) è valso la qualificazione per l’ultimo atto provinciale contro la Giovanile Rocca, che si giocherà domani (mercoledì 27 marzo, ndr) in campo neutro.

