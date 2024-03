La Jsl Women fa il bis: batte Marsala e sale al 2° posto

StrettoWeb

La JSL Women ha conquistato una preziosa e meritata vittoria contro il Marsala nella 4ª giornata della Poule Promozione del campionato di Eccellenza. La squadra cara al direttore generale Giuseppe Giordano si è imposta per 1-0, al Comunale di Brolo, sulle quotate lilibetane in una sfida diventata ormai appuntamento fisso nel calendario del calcio femminile siciliano.

Buona è la prova fornita dalle neroverdi, più volte insidiose in attacco, che peccano, però, della necessaria precisione nelle finalizzazioni, ma rischiano poco o nulla in difesa. A decidere il match la staffilata di destro di Federica Pizzino, che indirizza da lontano il pallone proprio sotto l’incrocio, sul finire del primo tempo. In virtù di questa affermazione, che fa il paio con quella conquistata a Scicli nel turno precedente, la JSL Women è balzata al secondo posto in graduatoria, occupato, a quota 7 punti, assieme al Siracusa.

Le parole dell’allenatore Marco Palmeri

“Ci stiamo confermando nelle prestazioni ed è aumentata la solidità difensiva – ha commentato soddisfatto il tecnico Marco Palmeri a fine match – Dobbiamo migliorare ancora in fase offensiva, perché creare tanta mole di gioco e numerose azioni pericolose e segnare pochi gol può rappresentare, alla lunga, un aspetto penalizzante. Mi sta piacendo molto lo spirito di sacrificio delle ragazze, fondamentale per definire una precisa identità del gruppo”.

Risultati, classifica e prossimo turno

Risultati: SSD Unime-CR Scicli 0-1; Giovanile Rocca-Siracusa 4-1; JSL Women-Marsala 1-0.

Classifica: Giovanile Rocca 12; JSL Women e Siracusa 7; Marsala 4; CR Scicli 3; SSD Unime 1.

Prossimo turno: CR Scicli-Giovanile Rocca; Siracusa-JSL Women; Marsala-SSD Unime.

