Javier Zanetti a Scilla per “una notte da Capitano”

“Una notte da Capitano a Scilla… ospite al Casato il nostro grande Zanetti… stregato dalla bellezza di Chianalea“. E’ quanto scrive sui social il commerciante scillese Giuseppe Arbitrio, postando una foto – diventata virale in poco tempo – che lo ritrae insieme al campione di calcio, storico capitano interista, Javier Zanetti, che ha trascorso la notte a Il Casato Deluxe Rooms & Sea View Restaurant.

Il campione di calcio, nei giorni scorsi, aveva partecipato al convegno dal titolo “Sport, amicizia e solidarietà”, all’Università della Calabria, a Cosenza. Zanetti ha trascorso la scorsa notte a Scilla per poi imbarcarsi oggi a Villa San Giovanni per prendere parte, in qualità di ospite speciale, alla partita del girone I di Serie D tra Sant’Agata e Siracusa.

