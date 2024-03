Messina, nuovo abbandono nel gruppo di Basile – De Luca: Buonocore passa con Forza Italia

StrettoWeb

Il consigliere comunale Cettina Buonocore, eletta nel 2022 con la lista De Domenico sindaco e con il centrosinistra di Messina, aveva lasciato subito il gruppo per passare in maggioranza. Adesso l’ufficialità del passaggio a Forza Italia dopo le dimissioni di Maurizio Croce. Insomma il gruppo di maggioranza si assottiglia sempre di più.

Barbera: “siamo soddisfatti”

“Sono molto soddisfatto che Cettina Buonocuore abbia deciso di abbracciare il programma e gli ideali di Forza Italia. Sono certo che il suo contributo costituirà un’ulteriore spinta propulsiva per il partito sul territorio e per l’azione politica all’interno del Consiglio comunale di Messina. Buon lavoro Cettina”. Lo afferma il coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonio Barbera.

Auguri di buon lavoro alla consigliera comunale anche da parte della segreteria regionale del partito in Sicilia: “si rafforza la presenza istituzionale di Forza Italia all’interno del Consiglio comunale di Messina con l’ingresso nel gruppo consiliare di Concetta Buonocuore”, evidenzia il coordinatore regionale degli azzurri Marcello Caruso. “Questo nuovo ingresso – aggiunge – rappresenta la conferma del fatto che Forza Italia sia un partito attrattivo e aperto, pronto ad accogliere tutti coloro che vogliano contribuire, con la propria passione e la propria competenza, a trovare soluzioni ai problemi delle nostre comunità”.

“Buonocuore, insieme al collega Cosimo Oteri, proseguirà il nostro lavoro di opposizione costruttiva – conclude Caruso – convinti come siamo che, in ogni sede istituzionale, ciò che debba prevalere sia sempre il bene comune e l’affermazione dei valori di libertà, solidarietà e qualità dell’attività amministrativa”.

Siracusano: “bene l’ingresso di Buonocore, partito in grande salute”

“Benvenuta in Forza Italia a Concetta Buonocore, che oggi ha formalmente aderito al gruppo azzurro del Consiglio comunale di Messina. Andrà ad affiancare Cosimo Oteri per portare avanti le battaglie necessarie per città dello Stretto e per la nostra comunità. Forza Italia, a livello nazionale e locale, conferma il suo momento di grande salute, testimoniato da tutti i sondaggi che ci danno in costante crescita e dall’attrattività che il nostro movimento ha per tanti esponenti e per numerosissimi nuovi militanti e simpatizzanti. Anche in Sicilia e a Messina – con l’ottimo lavoro dei coordinatori cittadino e provinciale, Antonio Barbera e Bernardette Grasso – ci segnaliamo per attivismo, per radicamento sul territorio e per belle iniziative. Avanti con questo entusiasmo per rafforzare sempre più il nostro partito”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

