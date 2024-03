Io Valgo: legalità, rispetto e lealtà promossi attraverso l’attività sportiva 

StrettoWeb

Da lunedì 25 Marzo 2024 prende il via l’iniziativa “Io Valgo” promossa dall’ASD APS Technofitness Italia ETS e finanziata dalla Regione Calabria, nell’ambito del Fondo per le politiche giovanili anno 2021, con la collaborazione della A.S.C di Reggio Calabria e dell’associazione pugilistica Dragon Team.

Il progetto ha come obiettivo quello di fronteggiare il bullismo ed educare ai valori di legalità, rispetto per l’avversario e lealtà, nonché di apprendere le tecniche pugilistiche di base per sapersi difendere in caso di aggressione. I tre corsi di autodifesa oggetto dell’iniziativa saranno realizzati presso la palestra della Technofitness, prevedendo sia una parte teorica finalizzata alla sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo sia una serie di esercizi di tecnica pugilistica. Potranno partecipare gratuitamente i giovani residenti nella provincia di Reggio Calabria, di età compresa tra i 15 anni ed i 34 anni, di entrambi i sessi.

Dichiara con entusiasmo il presidente della Technofitness Nicola Nava:

Vogliamo diffondere l’idea che se nel bullismo domina “il regime del più forte”, la legalità è esattamente l’opposto. Per vivere bene nella società non serve prevaricare sull’altro, ma coltivare la disciplina attraverso l’osservanza delle regole.

Lo scopo del progetto infatti non è soltanto quello di insegnare ai giovani le tecniche dell’autodifesa, ma anche quello di rafforzare l’autostima dei partecipanti, al fine di vincere quelle insicurezze e paure che il bullismo spesso crea.

Ribadisce il maestro di pugilato Giuseppe Fedele, responsabile dell’attività sportiva dei corsi: “Auspichiamo che, al termine del progetto, i partecipanti possano arrivare a dire, credendoci, IO VALGO, perché ognuno di loro ha un valore. E’ fondamentale far capire che non è forte chi è violento ma chi è leale e coraggioso, sa rialzarsi da ogni caduta rispettando se stesso e gli altri“.

Impegnate a trasmettere questo messaggio anche le formatrici responsabili della parte teorica dei corsi, la dott.ssa Maria Ieracitano e la dott.ssa Caterina Talerico, le quali, interagendo con i partecipanti, forniranno una comprensione del fenomeno del bullismo per favorire una cultura del rispetto e dell’empatia.

I giovani interessati a ricevere informazioni sul progetto e ad aderire ai corsi possono rivolgersi alla segreteria della palestra dell’Associazione Technofitness sita nella città di Reggio Calabria, in Viale Aldo Moro Traversa Soccorso a Mare n. 67.

