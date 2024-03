Intimidazione nel cosentino: a fuoco escavatore di una ditta locale

StrettoWeb

Un escavatore ha preso fuoco a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza: il mezzo, appartenente ad una delle imprese edili locali, è andato a fuoco nella tarda serata di ieri mentre era parcheggiato sull’ez ss18 all’ingresso della Marina. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per un’ora interrotta per domare le fiamme. Presenti anche i Carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area e stanno indagando sull’accaduto: la ditta proprietaria è impegnata in alcuni lavori sulla linea ferroviaria pertanto si propende per la pista dolosa.

