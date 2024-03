Interesse e consenso per “Il Mondo al Contrario” a Lamezia Terme

StrettoWeb

Organizzato dal Coordinamento Lametino del Comitato, guidato da Francesco Materazzo, con la collaborazione di Cantiere Laboratorio, Gioventù Controcorrente e l’Unità Operativa di Solidarietà e con la presenza e la partecipazione attiva dei dirigenti: Adolfo Procopi, Marco Cristiano, Vittorio Gigliotti e Bruno Spatara, è stato effettuato un volantinaggio, tra i numerosi passanti, di presentazione del Comitato che ha avuto notevole successo e riscontri positivi da parte della gente.

Dopo circa sei mesi dalla nascita, proprio nella Città della Piana, il Comitato si sta sviluppando e sta crescendo attraverso il gratuito impegno dei suoi aderenti e delle realtà associative che lo sostengono.

In questo mondo al contrario, dove i valori sono capovolti, dove ormai si dubita che due più due faccia quattro, dove il relativismo assoluto nega ogni certezza, dove le menti sono manipolate da una martellante opera mediatica di lavaggio del cervello, è necessario ritornare al reale, al buonsenso, a chiamare ogni cosa con il proprio

nome, creare una classe dirigente attraverso una battaglia culturale che mira a formare uomini capaci di leggere la realtà ed indicare prospettive, di discernere il bene dal male, il vero dal falso.

Siamo grati a Roberto Vannacci per avere scritto ‘Il Mondo al Contrario’ e per aver dato voce a quel comune sentire del popolo italiano al quale la ‘dittatura del pensiero unico’ non solo vorrebbe fare tabula rasa della nostra tradizione ma vorrebbe anche imporre stili di vita lontani dalla sua consuetudine storica.

Durante l’evento il coordinatore del Sud Italia del Comitato Vittorio Gigliotti ed il segretario nazionale Bruno Spatara sono stati inoltre intervistati dalle emittenti televisive Esse Tv e Calabria Tv.

