Traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, Occhiuto: “i responsabili sono criminali” | VIDEO

Qualche giorno fa la maxi operazione della procura della Repubblica di Catanzaro che ha portato all’arresto di 18 persone i reati di associazione per delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale e frode nelle pubbliche forniture. Il Governatore Roberto Occhiuto, in un video sui social, è duro: “i responsabili sono dei criminali, qualche mese fa sono andato di persona a controllare i depuratori in tutta la Regione e non era un mio compito”.

“La Regione si costituirà parte civile contro questi criminali, perché chi inquina il mare è un criminale, uccide il futuro e lo sviluppo della Calabria”, rassicura Occhiuto.

