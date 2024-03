Inquinamento ambientale in Calabria, Antoniozzi: “con Occhiuto tante cose sono cambiate”

StrettoWeb

“Fatto salvo il sacrosanto diritto alla presunzione di innocenza l’inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha portato a diverse misure cautelari, per sversamenti illeciti in Calabria dimostra che c’è ancora tanta gente che attenta al bene più prezioso, che è la tutela dell’ambiente”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Tuttavia voglio sottolineare che, dall’insediamento del presidente Occhiuto, tante cose sono cambiate. Il dipartimento regionale retto dall’ing. Salvatore Siviglia collabora da tempo con le Procure. Ma la Regione Calabria sta facendo di più: anche attraverso il buon operato dell’Arpacal, retta da Michelangelo Iannone, i Comuni e i Consorzi vengono aiutati per lo smaltimento e per il collettamento di tante strutture. Il governo Meloni attraverso il Fsc ha concesso ulteriori finanziamenti che saranno utili per rendere la Calabria regione sempre più sostenibile”, conclude Antoniozzi.

