Le iniziative della Questura di Catanzaro per l’8 Marzo: “questo non è amore”

Domani 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della donna, personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme incontrerà, in un momento di ascolto e dialogo i cittadini. Verrà distribuito l’opuscolo e la brochure realizzata nell’ambito della campagna di prevenzione e sensibilizzazione “Questo non è amore”, redatti dalla Polizia di Stato e concepiti come veicoli per la più ampia diffusione ai cittadini di ogni utile informazione sull’attualissimo e grave fenomeno della violenza sulle donne, e, per far conoscere le iniziative della Polizia di Stato per il contrasto della violenza di genere.

Due i luoghi ove si svolgerà’ l’iniziativa: nella sede del Commissariato, durante gli orari di apertura degli sportelli al pubblico; e presso l’Ospedale lametino in collaborazione con il personale del posto di Polizia.

