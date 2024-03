Info Point nella Locride: il progetto di cooperazione di Unci Calabria

StrettoWeb

In virtù della funzione istituzionale di promozione cooperativa, la nuova UNCI Calabria rafforza il suo operato ed i suoi servizi attivando nell’area della Locride che comprende 42 comuni, un nuovo info point a disposizione non solo delle 50 cooperative associate Unci nel territorio con circa 300 addetti tra soci lavoratori e dipendenti, ma di tutti i cittadini che intendono avere informazioni sulla cooperazione e sulle sue opportunità.

Consulenze mirate e novità del settore

L’attivazione di uno sportello informativo per le imprese cooperative, cioè per quelle aziende fondate sullo spirito mutualistico e non lucrativo, garantirà alle stesse, e a tutta la rete di consulenti, professionisti che gravita intorno a loro, una consulenza specifica e mirata, un aggiornamento costante sulle novità del settore, le opportunità di finanziamento per i progetti, gli appuntamenti e le più interessanti iniziative, così da creare le condizioni per un ampliamento in termini di opportunità.

Un punto di riferimento per la Locride

Una possibilità di crescita per chi vorrà costituire una nuova cooperativa e delle associate, dei loro soci e dipendenti, anche svantaggiati per i quali si promuoverà l’offerta di lavoro per attraverso il potenziamento della cooperazione sociale. L’info point mira a divenire punto di riferimento nell’area della Locride le cui particolari esigenze e il considerevole numero di associate nell’area territoriale di riferimento hanno spinto l’esecutivo della Federazione Unci regionale a dar vita ad uno strumento concreto nelle mani dei cooperatori.

In linea con quanto promossa dalla Nuova Unci Calabria in quest’ultimo biennio, l’info point- area della Locride rappresenta un progetto ambizioso, ruota di un ingranaggio che può funzionare solamente se tutti lavorano sinergicamente, che troverà supporto nella rete virtuosa fra Unci, le imprese e le Istituzioni.

L’info-point farà da volano per la ripresa economica di una specifica area territoriale, supportata da una squadra di consulenti e collaboratori validi e competenti che, con la trasparenza e chiarezza che contraddistingue la federazione regionale, garantirà tutti i servizi associativi e rappresentativi di UNCI. A coordinare le attività dello sportello Unci, Lorenzo Delfino, cooperatore che dal 1997 si è dedicato alla promozione, alla gestione e allo sviluppo di imprese cooperative con risultati positivi in termini sociali ed occupazionali.

