Incubo Catania: la Turris vince e accorcia, playout vicinissimi. Così gli etnei rischiano il dramma

StrettoWeb

Una stagione balorda e assurda, che si complica a poche settimane dal termine. Incredibile quanto sta succedendo a Catania: la squadra rossoblu oggi ha perso, in casa della Turris, in quello che era un vero e proprio scontro playout. La squadra di casa, vittoriosa per 2-1, ha così accorciato sugli stessi etnei, adesso soltanto a +3 sulla zona spareggi salvezza. Il Catania non può in alcun modo permettersi di infilarsi nella griglia playout: oltre che per la classifica e per quello che potrebbe definirsi un dramma, anche perché questo significherebbe rinunciare ai playoff, conquistati grazie alla finale di Coppa Italia Serie C.

Tornando alla partita, il mattatore è Jallow, che decide la gara con una doppietta in 20 minuti: gol al 23′ e al 43′ per l’attaccante, che permette ai locali di indirizzare la gara e gestire nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica. All’ora di gioco, infatti, la Turris resta in 10 per il doppio giallo a Cocetta in due minuti. Il Catania accorcia, con Cianci, ma non riesce a trovare il pari. Da segnalare nel primo tempo un po’ di paura per Marsura: il giocatore rossoblu è infatti uscito dal campo per dei capogiri in seguito a un contrasto di gioco.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 70 Benevento 61 Avellino 57 Picerno 54 Casertana 51 Taranto 50 (-4) Latina 48 Crotone 46 Giugliano 46 Foggia 45 Sorrento 42 Acr Messina 41 Audace Cerignola 40 Potenza 40 Catania 39 Turris 36 Monopoli 33 Virtus Francavilla 30 Monterosi Tuscia 27 Brindisi 15 (-4)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.