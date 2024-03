“Incontriamoci Sempre” e i pasticceri reggini donano uova di Pasqua ai bambini di Pediatria del GOM

StrettoWeb

Questa mattina, una delegazione di “Incontriamoci Sempre ODV” ha fatto visita ai bambini ricoverati al Reparto di Pediatria del GOM di Reggio Calabria. Insieme all’Associazione, il presidente onorario Dott. Nuccio Macheda, le Aquile Protezione Civile, Paolo Macheda in rappresentanza dei Pasticceri Reggini dell’Apar e il capo Sala di Gastroenterologia del Gom, Giovanni Romeo. Tutti loro hanno donato ai bambini uova pasquali offerte dalla Monardo e dal Crai di Santa Caterina.

In più, i pasticceri hanno anche donato gli agnellini di pasta di Mandorla, oltre a materiale scolastico e giocattoli donati anche dal Paper Store di Santa Caterina e dalla Toys Giocattoli di Reggio Calabria. Quest’anno la donazione è stata portata in direzione generale per disposizioni interne del GOM. Da parte della Dott.ssa Saffioti Stefania, direzione medica di presidio, sono arrivati i ringraziamenti a Pino Strati e alla Protezione Civile “per la sensibilità dimostrata, loro sono sempre vicini all’ospedale e ai piccoli della Pediatria”.

Proprio Pino Strati, Presidente dell’Associazione, ma anche il Primario Nuccio Macheda, Presidente onorario, sono intervenuti a margine dell’evento ai microfoni di StrettoWeb. Queste le loro parole.

Il Presidente dell'Associazione “Incontriamoci Sempre” Pino Strati

Il Presidente onorario, il Dottore Primario Nuccio Macheda

